Campagne de dépistage massif contre le Covid-19 : le grand flou

Crise sanitaire

Publié le 07/12/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : A la une, France

Le Havre, Saint-Etienne, et une « commune du Nord » réaliseront prochainement une campagne de dépistage massif du Covid-19. Mais un grand flou demeure encore sur la troisième ville expérimentatrice ainsi que sur les contours d’une opération inédite qui nécessite de clarifier les rôles de chacune des parties prenantes.

Dans son point de situation sur les mesures contre le Covid-19, le 3 décembre 2020, le Premier ministre, Jean Castex, n’a dévoilé aucun détail sur une expérimentation inédite qui devrait se dérouler d’ici à la fin décembre : une campagne de dépistage massif dans trois métropoles françaises.

Depuis quelques semaines, les rumeurs vont bon train et, parmi les villes potentielles, ce sont les candidatures de Lille, du Havre et de Saint-Etienne qui reviennent le plus souvent. Un grand flou demeure néanmoins, que ce soit sur le cas lillois, toujours non confirmé par la métropole, ou sur la partie opérationnelle et la répartition des rôles avec l’ARS, du côté de Saint-Etienne.

« Une commune du Nord », ou même deux ?

Jeudi 3 décembre 2020, le ministre de la Santé, Olivier Véran, indiquait sur ...