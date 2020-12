Mettre en place un réseau local basse consommation au service de la Smart City

Numérique

L’internet des objets représente près de 10 milliards d’objets en 2020 au niveau mondial. Même si nous sommes loin des 50 milliards annoncés par Cisco, le phénomène est bel et bien présent et l’explosion des données qui en découlent également. Ces nouveaux objets communicants sont partout et concernent déjà ou concerneront dans un futur proche un grand nombre de métiers dans nos collectivités. Pour être utilisés, tous ces objets doivent communiquer. L’objet de cette fiche est de faire un focus sur les réseaux LPWAN aux niveaux technologique, réglementaire, économique, et surtout au niveau des usages.

