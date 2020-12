Cop de territoires : la formule magique pour faire avancer la protection du climat ? Un webinaire pour faire le point

Transition écologique

Publié le 04/12/2020 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Le cabinet Partie Prenante organise le 8 décembre prochain un webinaire auquel s'associe la Gazette, consacré aux Cop de territoires, "outil de négociation collective ou greenwashing local ? " L'occasion de faire le point sur ce nouvel outil de concertation, sur ses spécificités et les écueils à éviter.

Cop pour conférence des parties. C’est le nouvel outil à la mode dans les collectivités pour mettre en débat les enjeux climatiques, en réunissant autour de la table l’ensemble des parties prenantes.

Inspirée par la COP 21, la Bretagne en 2017 a été précurseure en réunissant durant 18 mois 500 acteurs de l’économie et de l’environnement. Depuis les élections municipales, d’autres Cop de territoires ont été lancées, comme nous en faisions état dans un récent article de la Gazette.

Ces Cop locales peuvent-elles être un véritable outil de négociation collective, ou ne risquent-elles pas de se transformer en simple exercice de « green washing » ? C’est la question que poseront Nicolas Rio, Manon Loisel et Mathilde François, du cabinet Partie Prenante, lors d’un webinaire organisé le 8 décembre de 10 h30 à 12 h30.

Sur le blog de Partie Prenante, on peut trouver une série d’articles de Nicolas qui font le point sur les différentes formules de concertation – Giec local, convention citoyenne, Grenelle territorial… sur leurs avantages et leurs inconvénients. Le webinaire du 8 décembre donnera la parole à Marie Atinault, vice-présidente de Rouen métropole, qui organise elle même une Cop, Glen Disaut, vice-président de Brest métropole, Canddie Magdelenat Experte Villes et Territoires Durables, WWF France, et Stefan Aykut Politiste, co-auteur de « Gouverner le climat? »