Finances locales : l’essentiel de la semaine du 30 novembre au 6 décembre

Publié le 04/12/2020

Chaque semaine, en plus du condensé de l'actualité des derniers jours, le Club Finances vous propose une veille documentaire en tweets et en liens pour être sûr de n'avoir rien raté en matière de finances locales.

Interview Plan de relance – Bruno Parent, secrétaire général du Plan de relance explique en exclusivité au Club Finances les modalités d’application et de territorialisation du plan France Relance doté de 100 milliards d’euros. Il assure que l’avantage sera donné aux projets d’investissement qui cocheront le plus de cases et non pas au plus gros. Mais il faudra aussi être rapide.

Territorialisation du Plan de relance – Les députées Catherine Kamowski (LREM) et Véronique Louwagie (LR) alertent, dans un rapport publié le 30 novembre, sur quelques points de vigilance à avoir sur la territorialisation du Plan de relance dans le cadre d’un groupe de travail de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

Conférence de presse de l’AMF – Les maires craignent de ne pas pouvoir accompagner le plan de relance. L’étude annuelle de la Caisse des dépôts et l’AMF s’intéresse aux principaux leviers qui déterminent l’investissement du bloc communal. Pour l’Association des maires de France, le gouvernement risque d’empêcher le bloc communal de participer pleinement à la relance en ne compensant pas totalement les pertes de recettes des collectivités liées à la crise sanitaire, d’une instabilité fiscale permanente et d’un trop grand fléchage des dotations d’investissement.

Décès de Valéry Giscard d’Estaing – A l’occasion du décès de Valéry Giscard d’Estaing, Philippe Laurent, maire de Sceaux et secrétaire général de l’Association des maires de France insiste sur le bilan décentralisateur de l’ancien président de la République sur le plan financier pour mieux mettre en lumière les ambitions centralisatrices d’Emmanuel Macron, avec, pour conséquences, des menaces sur le niveau des services publics locaux et sur la participation des collectivités au plan de relance.

Tarification services publics – Les services publics ont subi les effets du premier confinement avec une réduction des recettes pour les collectivités, qui sont aussi confrontées à des pertes potentielles de recettes fiscales dues à la mise en place prochaine de la réforme fiscale. A lire notre dossier sur la tarification.

PLFR 4 – Le quatrième budget rectificatif pour 2020 est paru au Journal officiel. Conçu pour soutenir les entreprises dans le cadre du reconfinement lié à la crise sanitaire, il prévoit une enveloppe de 20 milliards d’euros supplémentaires d’aides exceptionnelles. Le texte intègre aussi des mesures particulières pour soutenir le secteur des transports publics.

Interview gestion – Alain Porteils, directeur de la vie associative et des relations avec les organismes associés, chargé de mission conseil de gestion externe au conseil départemental des Pyrénées Orientales et auteur d’un Carnet de bord du manager, qui vient tout juste d’être publié aux éditions Territorial analyse les conséquences de la crise sanitaire sur les métiers de contrôle de gestion et du management des services financiers. Pédagogique et très utile au quotidien.

Comité des finances locales – André Laignel, le maire socialiste d’Issoudun (Indre), a été réélu, mardi 1er décembre, à la présidence du Comité des finances locales (CFL) pour un troisième mandat.

PLF 2021 – Découvrez notre fiche finance compilant les principales mesures du budget 2021 concernant les collectivités locales.

Supplément – Depuis plusieurs années, le travail des magistrats de la chambre régionale des comptes (CRC) a évolué, pour passer d’un strict contrôle, à un accompagnement pour une meilleure gestion. Vincent Potier, ancien DG du CNFPT, a analysé les 2 182 recommandations ­formulées par les CRC entre 2015 et 2018. Consultez-les dans ce supplément, Guide pour la bonne gestion des collectivités locales, en version feuilletable. Neuvième volet.



