[Interview]

Bruno Parent : « Le plan de relance est une opportunité pour les collectivités »

Publié le 04/12/2020 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

bruno parent dg bercy patricia marais

Bruno Parent, secrétaire général du Plan de relance explique en exclusivité au Club Finances les modalités d'application et de territorialisation du plan France Relance doté de 100 milliards d'euros. Il assure que l’avantage sera donné aux projets d’investissement qui cocheront le plus de cases et non pas au plus gros. Mais il faudra aussi être rapide.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Développement économique

Etat et collectivités locales

Financements