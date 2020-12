Crise : les collectivités appelés à accompagner les reconversions professionnelles

Accueil

Publié le 04/12/2020 • Par Emmanuel Franck • dans : France

CYCLONEPROJECT - stock.adobe.com

Le ministère du Travail financera la formation et la rémunération des salariés dont les emplois sont menacés et qui veulent aller vers un métier plus porteur localement. Les territoires sont appelés à candidater avant le 21 décembre.