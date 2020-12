Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 28 novembre au 4 décembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Mobilité propre – Comment les principales agglomérations françaises appréhendent-elles la question des mobilités propres ? C’est la question que s’est posée un collectif d’associations à travers des « cartes de transports », sous forme de fiches, dans lesquelles il évalue les engagements des maires (ré)élus dans leur politique de transports. Sur son site Internet, l’Unicef détaille les critères retenus : mise en place de ZFE, sortie progressive du diesel et de l’essence, développement du vélo et des transports en commun. Il ressort ainsi que ces agglomérations se sont nettement engagées dans les mobilités actives et partagées mais qu’elles peinent à mettre en place une véritable politique pour réduire la place de la voiture. Dans l’Usine nouvelle, un des auteurs de l’étude regrette également que les montants alloués au vélo ne soient pas plus connus.

Retour à la nature – Doté de 16,7 millions d’euros sur huit ans, le programme « Life intégré Artisan », coordonné par l’Office français de la biodiversité, a pour objectif de lutter contre le changement climatique en puisant dans des solutions fondées sur la nature. Comme l’explique Actu Environnement, il va permettre de déployer, sur le terrain de territoires pilotes, des projets de végétalisation, de désimperméabilisation des sols, d’installer des tranchées de Stockholm de rétention/infiltration ou de replanter des haies bocagères. Les projets retenus concernent aussi bien des métropoles, communautés de communes, syndicats de gestion ou parcs naturels.

Combien ça coûte – Le développement d’une politique vélo à l’échelle locale est un des enjeux de réussite du déconfinement et de la décarbonation des mobilités. Pour accompagner élus et techniciens, le Club des villes et territoires cyclables a publié un guide, « Le coût des politiques vélos », qui dresse, sur plus de 100 pages, un état des lieux précis et exhaustif. La publication aborde ainsi, sous l’angle financier donc, la question des moyens humains tout en rappelant le large champ d’intervention que le vélo nécessite : travaux ou aménagements de voirie, signalétique, matériaux recyclés ou innovants, services à proposer, aides financières existantes…

Sur les rails – Après que la ligne ferroviaire Breil-Tende-Cuneo a été fortement endommagée par la tempête Alex le 2 octobre dernier, le secrétaire d’Etat aux transports Jean-Baptiste Djebbari a annoncé le déblocage de 10,5 millions d’euros pour la réparer. Selon Nice-Matin, la facture des travaux a été évaluée à 20 millions d’euros. La Région Sud apportera une aide de 7,5 millions d’euros et le Département des Alpes-Maritimes 2 millions d’euros [lire aussi notre article].

Trigonométrie – Un reportage de France TV Info se fait l’écho d’un rapport consacré au Triangle de Gonesse, un an après l’abandon du projet pharaonique Europa City [lire aussi notre article]. Chargé d’étudier des pistes d’aménagement de cette zone tout en favorisant l’emploi, le rapport propose soit l’installation d’une large zone d’activité commerciale, soit le partage entre zone d’activité et préservation des terres agricoles pour y développer notamment un marché de circuits courts.

Système solaire – Après une première centrale photovoltaïque et sept autres installations solaires, la Guyane accueille Toucan 2, une nouvelle centrale d’une puissance de 5 MW. Comme l’explique le site Outremers 360, cette unité a la particularité d’être doté d’un système de stockage d’énergie intelligent permettant d’optimiser le rendement électrique en soirée.

RER-V – A l’image de Strasbourg, la région Ile-de-France et le Collectif vélo ont dévoilé le futur réseau express régional vélo (RER-V). 20 Minutes a présenté les 5 premiers axes qui seront mis en service après réunions des comités de pilotage et réalisation des travaux d’aménagement.

Et aussi…

A Rennes, des associations appellent à modifier les pratiques agricoles pour rendre l’eau potable dès sa source [Sud-Ouest] ;

Le décret réformant la responsabilité élargie des producteurs est paru [lire aussi notre article] [Actu Environnement].