La réorganisation des forces de sécurité inquiète les élus locaux

Sécurité

Publié le 21/12/2020 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Le livre blanc sur la sécurité intérieure préconise un nouveau redéploiement des forces de police et de gendarmerie en se basant sur les seuils de population. D'ores et déjà, le projet provoque l'inquiétude des élus locaux, notamment en Lorraine, Bourgogne-Franche-Comté mais aussi en Lozère.

L’inquiétude est de mise dans les régions de l’est du pays. A en croire les élus locaux, 12 commissariats seraient menacés en Lorraine, 4 en Franche-Comté. La Meuse et le Jura verraient même tous leurs commissariats supprimés.

Même appréhension en Lozère, où les élus locaux ne dissimulent plus leurs crainte de voir disparaître l’unique commissariat du département, basé à Mende.

Autant d’inquiétudes et de peurs nées du Livre blanc de la sécurité intérieure, diffusé en novembre, qui doit inspirer l’action du ministre de l’Intérieur pour les années à venir et dont l’un des chapitres, passé inaperçu, préconise un nouveau redéploiement des forces de la police et de la gendarmerie nationale sur le territoire…

