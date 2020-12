Face à l’échec : l’évaluation, une étape clé dans la recherche de solutions

Politiques publiques

Pour reconnaître l’échec et en tirer des enseignements, encore faut-il savoir l’évaluer. La démarche est complexe, d’autant que les causes de ratage sont nombreuses et multifactorielles.

Capitaliser sur ses erreurs passe par trois phases : reconnaître qu’il y a échec, en comprendre les causes et trouver des alternatives. Etape incontournable, l’évaluation de l’échec n’est pas une mince affaire. « Peu pratiquée en France, elle est souvent classique et éloignée du terrain, sans que l’on sache trop en interpréter les résultats. Bien évaluer suppose des indicateurs construits : s’ils sont trop restrictifs, on peut aboutir à l’idée que rien ne marche », constate Mathias Béjean, de l’ENA-Ensci.

C’est pourquoi il faut déterminer – le plus en amont possible – les critères qui permettront d’acter un succès, un plantage ou une situation intermédiaire.

Convention citoyenne

« En fonction du critère retenu, économique, financier ou de transformation sociétale, un même projet s’avérera une réussite, ou pas », confirme Manon Réguer-Petit, directrice scientifique de l’agence d’études et de conseil Phare, spécialisée en évaluation. Et de préconiser d’associer diverses approches et méthodologies afin d’obtenir des résultats qui se nuancent et reflètent la complexité de la réalité sociale. « L’intérêt est de comprendre à quelles conditions on en arrive à ce résultat, donc comment le dupliquer dans un autre contexte ou l’améliorer », poursuit-elle.

Selon Louise Guillot, cheffe de projet à La 27e Région, le non-recours est l’un des éléments essentiels d’échec des politiques publiques. Un mouvement de fond se dessine, d’ailleurs, pour placer les usagers ou les différentes parties prenantes au cœur de l’évaluation, la rendant certes plus compliquée à mener, mais aussi plus fine.

Dans la région Occitanie, une centaine de citoyens tirés au sort et réunis en convention citoyenne ont été invités à exprimer leurs points de vue, éventuellement leurs reproches, et à émettre des propositions pour un plan de transformation et de développement. « Cette démarche a été un moyen pour nous de

