L’erreur fait son trou dans l’innovation publique

Dans le domaine de la transformation publique, l’échec est mieux accepté, même si les collectivités lui préfèrent la terminologie d’« essai-erreur ».

Il est un cadre où la notion d’échec commence à avoir droit de cité : l’innovation publique. « Dans cette approche, l’échec est une étape obligée, ne serait-ce qu’à travers le prototypage, qui consiste à se laisser des possibilités d’échouer pour parvenir, par petites touches, à une solution conforme à l’objectif », avance Antoine Foucault, à la région Occitanie.

Dans cette démarche d’innovation publique, qui plébiscite l’« essai-erreur », on parle de droit à l’erreur ou à l’expérimentation. « Comme il s’agit d’échec à une toute petite échelle, ce n’est même pas vu comme tel : un dispositif ne marche pas, on l’améliore ou on passe à autre chose », note Cornelia Baccega-Findeisen, directrice générale adjointe à la communauté urbaine Le Havre Seine métropole (54 communes, 269 300 hab.).

Réception par les usagers

Un projet de covoiturage, interne au conseil régional Occitanie, entre les sites de Montpellier et de Toulouse, abandonné au bout de quelques mois faute d’un

