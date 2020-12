Droit à l’erreur : « La frontière entre la persévérance et l’obstination est souvent ténue »

Publié le 10/12/2020 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : France

Professeur à l’institut d’administration des entreprises de Bordeaux et auteur de « Faut-il échouer pour réussir ? Mythe et réalité du retour d’expérience en entreprise », Julien Cusin estime que la culture du droit à l’erreur sera longue à s’imposer.

Comment diffuser le droit à l’erreur en dépit des résistances propres à la culture française ?

Il se diffuse d’abord verticalement, en misant sur l’exemplarité. Difficile de compter sur des managers de proximité tolérants aux erreurs si la hiérarchie ne reconnaît pas les siennes, si l’on ne trouve pas, aux postes de direction, des gens ayant gravi les échelons malgré des projets malheureux et qui parlent librement de ce qu’ils en ont tiré. Toute culture est longue à changer, nécessitant répétition et patience pour voir peu à peu les mentalités évoluer. Les séminaires, les informations sur le sujet y contribuent.

Cela peut aussi passer par des actions plus formelles, comme dans certains hôpitaux qui ont mis en place des « chartes de non-sanction » pour encourager les agents à faire remonter leurs erreurs, et ainsi renforcer la qualité et la sécurité.

De quelle façon peut-on apprendre collectivement de ses erreurs ?

Il n’y a pas d’apprentissage sans remise en question. Cette démarche suppose de dépasser le déni de l’échec (on y met des guillemets ou on évoque un semi-échec pour en parler), mais aussi d’éviter le