Pour un accompagnement durable des collectivités

De la généralisation des tournées des facteurs en mode décarboné ou doux, au recours à de l’électricité 100% issue de sources d’origine renouvelable, en passant par le recrutement et le maintien dans l’emploi de collaborateurs en situation de handicap, La Poste a mis la RSE au cœur de sa stratégie de développement et se fixe une ambition forte : être un acteur transformant pour les territoires.

Impact environnemental

Formés depuis plus d’une décennie à l’éco conduite, les facteurs contribuent, à leur échelle, à une diminution significative des émissions de CO2. Première flotte en Europe avec 37 000 véhicules électriques, agissant fortement sur la performance énergétique de ses bâtiments, La Poste a ainsi pu réduire ses émissions de CO2 de 24% entre 2013 et 2019. L’intégralité des émissions qui n’ont pu être évitées sont compensées et La Poste a ouvert la voie à d’autres entreprises en contribuant à l’élaboration du standard de compensation carbone en France : le Label Bas Carbone.

Pour atteindre son objectif d’entreprise contributive sur les territoires, La Poste développe des offres à impact positif, comme l’audit de voirie effectué par sa filiale GEOPTIS, qui embarque des caméras sur les voitures des facteurs, pour relever nids de poule et autres dégradations de la chaussée : un bel exemple d’optimisation des trajets !

Impact social

En première ligne sur le terrain, les facteurs bénéficient de la confiance de la population et sont en mesure d’accompagner les habitants en assurant au quotidien le portage de repas auprès des personnes fragiles ou isolées. Spécifiquement formés pour exercer ces prestations auprès d’une population âgée, ils jouent un rôle déterminant de veille sociale au cœur des collectivités où les habitations se trouvent parfois éloignées des services locaux. Une prestation à forte utilité sociétale, qui prend toute sa mesure durant la période de crise sanitaire actuelle.

De même, en assurant la distribution des magazines municipaux, MEDIAPOST, filiale de La Poste, offre des contrats à durée indéterminée sans conditions de diplôme. Outre les distributeurs expérimentés, MEDIAPOST accueille aussi des femmes et des hommes jusqu’alors éloignés de l’emploi, des étudiants qui souhaitent disposer de revenus pour financer leurs études, ou encore des retraités qui désirent conserver des relations sociales. Plus largement, à travers ses achats réalisés en France, La Poste est créatrice de milliers d’emplois indirects et induits ; elle soutient le tissu économique local avec près de 80% de PME parmi ses fournisseurs.

La Poste gère aujourd’hui tous les volets de ses activités avec pour ambition de devenir une entreprise à impact sociétal et environnemental positif. Et les résultats sont là, puisque l’agence de notation extra financière Vigeo Eiris a attribué à La Poste la meilleure note jamais donnée en matière de RSE, la plaçant au premier rang des entreprises de France et même du monde, tous secteurs confondus.

