Smart city : comment le numérique aide les villes à se projeter après la crise

Publié le 03/12/2020 • Par Martine Courgnaud - Del Ry • dans : France

Entre la crise du Covid et les élections municipales, une nécessité de renouveau a émergé dans les territoires en 2020. L'urgence climatique et la transition numérique conduiront à repenser la ville avec le concours des citoyens. Le DigiWorld Summit faisait le point sur ce sujet le 1er décembre.

« On associe souvent la smart city à un modèle figé, mais il est, au contraire, en constante adaptation, en fabrique perpétuelle », a résumé Philippe Baudoin, responsable « territoires intelligents » de l’Idate DigiWorld, en conclusion d’un atelier du DigiWorld Summit qui s’est tenu en ligne le 1er décembre.

Le numérique a permis aux collectivités de s’adapter dans l’urgence dès le début de la pandémie pour assurer la continuité des services publics et des activités. Il sera le support de cette mutation des villes, déjà en cours, qui apparaît désormais incontournable. Mutation qui se fera avec le concours des citoyens, dans une optique de coconstruction de la ville. Mais il conviendra de « savoir rebondir tout en fixant des caps et non pas uniquement pour répondre à l’urgence ». La transition écologique et numérique en est bien un.

Rebond économique

Dans la démarche transverse « open métropole » de Toulouse, le numérique était déjà au service du changement climatique, a expliqué Caroline Lapelerie, directrice déléguée à l’innovation de Toulouse Métropole, chargée de la démarche « smart city ». Bilan : entre 2015 et 2020, la collectivité a signé 110 projets public-privé avec 449 entreprises, testés par 177 000 citoyens. Dans sa prochaine feuille de route 2021-2026, en cours d’élaboration, au-delà de l’aspect environnemental qui est une préoccupation permanente, Toulouse souhaite que la ville de demain soit un levier de rebond économique.

S’appuyant sur le plan de relance métropolitain de juin dernier, des « challenges innovation » seront lancés dans les prochains jours pour identifier des solutions innovantes sur divers sujets désormais identifiés : mobilités douces, cybersécurité… Quant à la participation citoyenne, c’est un sujet « absolument clef pour les élus toulousains ».

Concilier les objectifs

En partenariat avec la région Occitanie et l’Etat, Montpellier élabore une « stratégie globale et multisectorielle » de cité intelligente qui vise à

