« Un débat public mature sur les technologies est possible »

[ENTRETIEN] Numérique

Publié le 09/12/2020 • Par Alexandre Léchenet • dans : France

Le 15 septembre, Emmanuel Macron a plaidé pour la 5G contre ceux qui défendraient le « modèle amish » et le « retour de la lampe à huile ». Le Président ne croyait pas si bien dire, selon Yaël Benayoun, qui a publié en octobre, avec Irénée Regnauld, « Technologies partout, démocratie nulle part. Plaidoyer pour que les choix technologiques deviennent l’affaire de tous ».

Le 15 septembre, Emmanuel Macron a plaidé pour la 5G contre ceux qui défendraient le « modèle amish » et le « retour de la lampe à huile ». Le Président ne croyait pas si bien dire, selon Yaël Benayoun, qui a publié en octobre, avec Irénée Regnauld, « Technologies partout, démocratie nulle part. Plaidoyer pour que les choix technologiques deviennent l’affaire de tous » (FYP éditions).

En effet, et toutes perceptions sociétales rétrogrades mises à part, les amish ont une démarche intéressante vis-à-vis des technologies : ne pas les laisser s’imposer, mais contrôler leur utilisation. « Ils ont une politique de discussion sur les nouvelles technologies qui peuvent arriver dans les communautés, explique l’auteure. Ils les passent au gril et analysent leur impact. »

C’est ainsi que, selon les auteurs, sur cet aspect, on serait bien inspirés de prendre exemple sur les amish. « On ne dit pas que, dans l’absolu, il faut rejeter toute nouvelle technologie, mais qu’il faut s’interroger sur ses effets, puis prendre une décision pour l’intégrer, ou non, et dans quelles conditions. » Le livre démontre comment les nouvelles technologies s’imposent aux citoyens et comment le manque de concertation ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier