André Laignel réélu à la tête du Comité des finances locales

COMITÉ DES FINANCES LOCALES

Publié le 04/12/2020 • Par Romain Gaspar • dans : Actualité Club finances, France

André Laignel, le maire socialiste d'Issoudun (Indre), a été réélu, mardi 1er décembre, à la présidence du Comité des finances locales (CFL) pour un troisième mandat.

Etat et collectivités locales

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Seul candidat à sa propre succession, André Laignel, premier vice-président délégué de l’Association des maires de France (AMF), a été réélu à l’unanimité moins deux abstentions de la part des députés de la majorité pour un mandat de trois ans à la tête du CFL. Il rempile pour son troisième mandat à la tête de cet organisme destiné à défendre les intérêts financiers des collectivités territoriales et obligatoirement saisi sur tout projet de texte ayant une incidence sur les finances locales. Le maire socialiste d’Issoudun a été élu pour la première fois à ce poste le 27 septembre 2012, après en avoir été le vice-président. Sophie Pantel, Présidente du Conseil départemental de la Lozère (PS) a été élue au poste de vice-présidente. David Lisnard, maire de Cannes (LR) a été reconduit dans ses fonctions de vice-président.

L’inoxydable premier vice-président délégué de l’AMF ne compte pas apaiser ses relations compliquées avec le gouvernement en place. En plein examen au parlement du projet de loi de finances pour 2021 comprenant une baisse de 10 milliards d’euros des impôts de production et la mise en place du plan de relance de 100 milliards d’euros de l’exécutif, André Laignel ne ménage pas les critiques. « Face à la mise sous tutelle des collectivités locales, j’entends faire du CFL une place forte pour défendre l’autonomie fiscale et financière de nos régions, de nos départements, de nos communes. Alors que notre pays est à la veille d’une crise économique et sociale massive, il faut que les collectivités puissent disposer de tous les moyens pour participer à la relance. C’est la voix que je continuerai de porter en tant que président du CFL » a-t-il déclaré après sa réélection.

Ce CFL a aussi été l’occasion d’étudier :

le projet de décret relatif à l’automatisation du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée,

la répartition du produit des amendes de police au profit des départements, collectivités à statut particulier, régions d’outre-mer et métropoles au titre de l’année 2020,

la répartition de la dotation spéciale instituteurs (DSI) au titre de l’année 2020

le projet de décret portant fixation pour l’année 2020 du taux des abattements des bases d’impositions directes locales dont bénéficie La Poste au titre de sa mission d’aménagement du territoire.