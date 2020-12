Covid-19 : des aides supplémentaires pour les logements locatifs aidés en Outremer

Logement

Publié le 03/12/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Un décret du 2 décembre prend en compte la situation exceptionnelle résultant des conséquences de la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 qui a eu un impact sur le déroulement et le coût des opérations de construction, d’acquisition et d’amélioration des logements locatifs aidés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Afin de compenser les surcoûts liés à l’arrêt ou au ralentissement de ces opérations pendant cette période, le décret prévoit que l’Etat peut verser, à titre temporaire, une avance et une aide exceptionnelle aux opérateurs concernés, dans des conditions qu’il fixe.