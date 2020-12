Gestion-management

Alain Porteils : « La crise a eu un effet accélérateur et révélateur sur la gestion d’une collectivité »

Publié le 03/12/2020 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Alain Porteils, directeur de la vie associative et des relations avec les organismes associés, chargé de mission conseil de gestion externe au conseil départemental des Pyrénées Orientales et auteur d'un Carnet de bord du manager, qui vient tout juste d'être publié aux éditions Territorial analyse les conséquences de la crise sanitaire sur les métiers de contrôle de gestion et du management des services financiers. Pédagogique et très utile au quotidien.

