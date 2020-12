Violences conjugales : retour sur les deux circulaires 2020

Aide aux victimes

Publié le 02/12/2020 • Par Nathalie Levray • dans : Actu juridique, Actu prévention sécurité, Fiches de droit pratique, France

Les collectivités territoriales peuvent s'inscrire au cœur des actions pour aider les femmes victimes. Deux circulaires du 28 janvier, puis du 23 septembre, en décrivent les modalités. Retour sur ces deux textes d’aide à l’action des collectivités.

Alors que l’Association des maires de France a lancé une feuille de route à destination des communes et des intercommunalités pour « promouvoir la question du respect et de l’égalité » pour le mandat 2020-2026, le ministre de la Justice fait une priorité de la lutte contre les violences conjugales. Deux circulaires ont complété le dispositif gouvernemental ces derniers mois.

Accueil des victimes

Dans la continuité du Grenelle contre les violences conjugales, la circulaire du 23 septembre appelle procureurs et présidents des juridictions à améliorer l’accueil et la prise en charge des victimes en développant le dépôt de plainte simplifié à l’hôpital, un lieu d’accueil unique et ...