Entre les collectivités et leurs opérateurs de transports, l’heure des comptes a sonné

Services publics

Publié le 07/12/2020 • Par Nathalie Arensonas • dans : A la Une finances, Actu experts finances, actus experts technique, France

Confinement après confinement, l’étau financier se resserre autour des autorités organisatrices de la mobilité en raison de l’assèchement de leurs différentes recettes. Au point mort avec l’Etat, les négociations s’intensifient avec les opérateurs.

Le Covid-19 vide les bus, métros, trams et trains, et rien ne dit que la clientèle perdue reviendra. Erosion des recettes « voyageurs » ainsi que du versement mobilité (VM), qui financent ces services : la crise sanitaire fait voler en éclats le modèle économique du secteur, où les marges sont réduites et les subventions élevées.

Pour ne pas réduire l’offre ou les investissements, les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) se battent avec l’Etat pour compenser les pertes, estimées à 3 milliards d’euros à fin 2020 : 2 milliards de recettes « voyageurs » envolés et 1 milliard de rentrées fiscales (VM) volatilisé sous l’effet du chômage partiel. Un trou qui pourrait se creuser l’an prochain et auquel la loi de finances rectificative pour 2020 n’apporte qu’une ...