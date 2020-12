« Les pénalités sont préférées à l’embauche d’un agent en situation de handicap »

Emploi

Publié le 01/12/2020 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Le rapport du professeur d'économie Yannick L’Horty, de l'Université Paris-Est Marne-La-Vallée, sur les "discriminations dans le recrutement à l’égard des personnes en situation de handicap" était présenté ce mardi 1er décembre lors d'un groupe de travail du Conseil commun de la fonction publique.

Chiffres-clés La recherche s'appuie sur le test de correspondance à deux professions présentes à la fois dans le secteur privé et dans la fonction publique : les responsables administratifs de catégorie A et les aides-soignantes de catégorie C.

Entre octobre 2019 et mars 2020, ont été envoyées 2 315 candidatures en réponse à 463 offres d’emploi publiées en Ile-de-France.

Pour cette troisième campagne de « testing » sur les discriminations à l’embauche, vous avez étudié le handicap, plus particulièrement la déficience auditive. Pourquoi ?

Le handicap est l’un des critères de discrimination qui fait l’objet du plus grand nombre de réclamations auprès du Défenseur des Droits. C’est pourtant l’un des moins étudiés par les chercheurs. Dans notre recherche, nous l’avons comparé à trois autres critères de discriminations : l’origine, le sexe et le lieu de résidence. Nous nous sommes focalisés sur la déficience auditive parce qu’elle est très répandue et qu’elle n’a pas d’impact sur la productivité de la personne concernée. Donc a priori, cette dernière ne devrait pas être discriminée pour cette raison lorsqu’elle cherche ...

