Les maires craignent de ne pas pouvoir accompagner le plan de relance

Relance

Publié le 01/12/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

L'étude annuelle de la Caisse des dépôts et l'AMF s'intéresse aux principaux leviers qui déterminent l’investissement du bloc communal. Pour l'Association des maires de France, le gouvernement risque d'empêcher le bloc communal de participer pleinement à la relance en ne compensant pas totalement les pertes de recettes des collectivités liées à la crise sanitaire, d'une instabilité fiscale permanente et d'un trop grand fléchage des dotations d'investissement.

Malgré l’annulation du Congrès des Maires qui devait se tenir les 24, 25 et 26 novembre 2020, l’AMF, la Banque Postale et la Banque des Territoires ont tenu à maintenir leur rendez-vous annuel sur les finances locales.

A l’heure de la relance de l’activité économique et en plein déploiement du plan « France Relance » de 100 milliards d’euros par l’Etat, les maires et présidents d’intercommunalité dénoncent un début de mandat qui s’ouvre sur une période d’incertitude à cause de la non compensation d’une partie des pertes fiscales et tarifaires liées au Covid-19 et de la recentralisation de la fiscalité locale et réduction du pouvoir de taux du bloc local.

« Ce nouveau mandat arrive après un mandat profondément ...