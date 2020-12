Accueil

Patrick Pincet, DGS de Lille : la force des convictions

Publié le 11/12/2020 • Par Julie Krassovsky • dans : France, Toute l'actu RH

Eric Le Brun/LIGHT MOTIV

Attaché à de grandes figures politiques et à des projets plus qu’à un territoire, Patrick Pincet, le directeur général des services de Lille, a navigué entre les services déconcentrés de l’Etat et la territoriale. Un personnage à la posture politique de gauche affirmée.

