La Bulle musicale, un cocon qui favorise l’éveil cognitif et sensoriel des tout-petits

Publié le 10/12/2020 • Par Michèle Foin • dans : France, Innovations et Territoires

La crèche d’entreprises Cap enfants a développé une pédagogie innovante fondée sur la musique. Elle utilise la « Bulle musicale ». La ville d’Istres mise de son côté sur l’éveil musical et artistique des tout-petits, et souhaitait implanter une telle bulle dans une crèche. Cap enfants a accepté de faire un essai durant un an pour tester la capacité de son innovation pédagogique à sortir de ses murs.

