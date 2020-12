Pourquoi la transformation publique a besoin des laboratoires d’innovation

Accueil

Comment faire coopérer des acteurs entre eux au bénéfice de l’usager et briser les silos ? Comment parvenir à passer à l’échelle une expérimentation innovante, voire à l’industrialiser ? En clôture du mois de l’innovation publique, la ministre de la Transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin, est revenue sur ces enjeux cruciaux, et a rappelé le rôle des laboratoires d’innovation publique territoriale dans la transformation publique.