Accès aux documents : « Les collectivités n’appliquent pas bien la réglementation » – Jean-Luc Nevache

[ENTRETIEN] Documents administratifs

Le nouveau président de la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada), Jean-Luc Nevache, souhaite profiter du gain de temps lié à la réduction du délai de réponse de la Cada pour faire plus de pédagogie auprès des collectivités.

Chiffres-clés 25 % des affaires traitées par la Cada concernent des communes et intercos.

67,9 % des avis de la Cada sur les collectivités sont favorables.

6,9 % des collectivités ont confirmé leur refus malgré un avis favorable.

Près de 1 500 personnes responsables des documents administratifs sont nommés dans des collectivités.

2 mois : C’est le délai moyen entre la saisine et l’avis fin 2020.

Où en sont les collectivités dans leur obligation de communication des documents administratifs ?

La loi a quarante ans, la Cada est une institution bien connue et les règles sont installées. Pour autant, nous constatons une augmentation des demandes qui nous sont adressées. Celles liées à des refus ou à des retards de communication restent à un niveau relativement élevé et une part importante correspond à des questions qui sont déjà tranchées. Nous avons décidé de traiter ces demandes par ordonnances, pour aller plus vite. Un grand nombre des demandes qui concernent les collectivités donne lieu à ordonnance.

Cela veut dire qu’elles n’appliquent pas bien la réglementation, qu’elles ne communiquent pas des documents qui devraient l’être.

Comment peut-on expliquer ces réticences, comment les combattre ?

Il y a deux pistes d’explications :