Les agents publics plus enclins à signaler les discriminations

Publié le 01/12/2020 • Par Emeline Le Naour • dans : France, Toute l'actu RH

Le Défenseur des droits a publié, mardi 1er décembre, le 13e baromètre des discriminations dans l’emploi. Réalisée en collaboration avec l’OIT (Organisation internationale du travail), l’étude met notamment en lumière une plus forte proportion de signalements de la part des agents publics.

Chiffres-clés 23% des personnes actives déclarent avoir vécu une discrimination ou un harcèlement discriminatoire (-7 points par rapport à 2013). Principaux critères évoqués : l’apparence physique (40%), le sexe (40%), l’état de santé (30%).

42% des personnes actives déclarent avoir été témoins de discrimination(s) ou de harcèlement discriminatoire (+8 points par rapport à 2012).

Les victimes sont deux fois plus nombreuses à entamer des démarches à la suite d’une discrimination par rapport à 2012. Source : 13e baromètre de la perception des discriminations dans l’emploi

« Un nombre encore trop élevé de personnes se disent victimes [23%] ou témoins de discriminations [42%] dans le milieu professionnel [méthodologie : l’enquête a été conduite par téléphone du 6 février au 14 mai 2020 auprès d’un échantillon représentatif de la population des actifs du secteur privé, 590 salariés, et d’un échantillon représentatif des agents de la fonction publique, 500 agents]. Cela débute souvent par des blagues sexistes ou racistes à la machine à café. Le combat doit se mener dès l’apparition de ces signaux faibles », expose George Pau-Langevin, adjointe au Défenseur des droits chargée de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité.

Pour la 13e année, le Défenseur des droits et l’Organisation internationale du travail (OIT) ont présenté, mardi 1er décembre, une étude sur les discriminations au travail. Un baromètre qui rend compte de l’ampleur du phénomène, mais se penche également sur « les répercussions délétères sur les individus et leurs parcours de vie ». Ainsi, près de la moitié des personnes se déclarant victimes d’actes discriminants (dans leur définition, les auteurs du baromètre rappellent que le harcèlement discriminatoire concerne » des blagues ou plaisanteries, propos déplacés, incivilités, brimades, mise à l’écart du collectif, changement d’affectation inexpliqué, reproches sans lien avec le travail effectué, fixation d’objectifs irréalisables, surcharge de travail ou sous-occupation, attribution de travail inutile ou sans lien avec les compétences de la personne, dévalorisation du travail, refus ou retard dans la mise en œuvre de l’aménagement du poste de travail d’une personne en situation de handicap, etc. Les agissements n’ont pas besoin d’être répétés pour qu’une situation puisse être qualifiée de harcèlement discriminatoire, un acte unique peut suffire ») ont connu des conséquences négatives sur leur emploi (46%). Parmi elles, 19% ont été licenciées ou non renouvelées après les faits, et 14% ont reçu un avertissement, un blâme, ou ont été mutées contre leur gré, selon le baromètre.

L’impact psychologique, et les risques psychosociaux qui découlent d’une expérience discriminante sont aussi évoqués par les victimes, dont près de la moitié (49%) témoigne d’un sentiment de fatigue, de tristesse, de déprime ou d’une dégradation de leur état de santé. « On observe également des phénomènes d’autocensure. Après de tels épisodes, les personnes ont plus de difficultés à postuler de nouveau. Avoir été victime de discrimination a un impact durable sur la carrière professionnelle », détaille encore George Pau-Langevin.

