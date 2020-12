Seulement 36% des jeunes de l’Aide sociale à l’enfance pris en charge après leur majorité

Protection de l'enfance

Publié le 03/12/2020 • Par Mariette Kammerer • dans : France

Warreng Wong by Stocksnap

Une étude très complète sur l'accompagnement des jeunes de l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 21 ans confirme la baisse du taux de prise en charge après 18 ans et les grandes différences entre départements.

La Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté vise, entre autres, à éviter les « sorties sèches » de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Pour suivre cet objectif, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a commandé au cabinet Asdo une étude détaillée sur l’accompagnement des jeunes de l’ASE entre 16 et 21 ans. Celle-ci dresse un état des lieux des prestations, de l’organisation des services départementaux, des actions de préparation à l’autonomie et des pratiques d’accompagnement des professionnels.

Premier enseignement, l’accompagnement de ces jeunes s’incarne encore principalement à travers les accueils provisoires jeunes majeurs (APJM), c’est-à-dire un placement, qui apporte notamment une solution ...

