Rouen teste des filets pour piéger les déchets

Le 25 novembre, la métropole Rouen Normandie et la commune de Malaunay (Seine-Maritime) ont installé des filets de collecte des déchets. Première action expérimentale d’un plan plus vaste, « métropole sans plastique », qui sera bientôt lancé.

Mégots, canettes, bouteilles, etc. Petits ou gros, tous ces déchets sont désormais collectés à la sortie de trois réseaux d’eaux pluviales. D’un maillage d’1,2 mm, trois filets vont en effet permettre de retenir les macro et les micro déchets. « L’objectif de cette expérimentation est d’éviter que ces déchets n’arrivent dans la rivière Cailly, puis dans la Seine et finalement dans la mer », explique Marie Atinault, vice-présidente de la métropole en charge des transitions et innovations écologiques. Cette rivière est située sur la commune de Malaunay, qui est à l’origine de cette initiative. Ces filets, innovation de l’entreprise Pollustock, représentent un investissement de 44 000 euros, financé par la métropole.

Identifier les pollueurs pour les sensibiliser

L’assainissement étant ...