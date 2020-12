TEOM : 387 millions remboursés aux contribuables du Grand Lyon

Fiscalité- le tour des régions (2/3)

Publié le 02/12/2020 • Par Françoise Sigot • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Régions

Le Tribunal administratif de Lyon a donné raison à l’association des contribuables lyonnais qui demandait le remboursement d’un trop perçu par le Grand Lyon entre 2016 et 2018. L’Etat à qui il incombe de rembourser peut encore faire appel.

« Une cuisante défaite pour les élus et l’administration du Grand Lyon ». C’est en ces termes que le président de l’association Canol (Contribuables actifs du Lyonnais) a accueilli la décision du Tribunal Administratif de Lyon qui lui donne raison sur l’action en reconnaissance de droits engagée auprès des services fiscaux du Rhône. Cette requête visait à obtenir le remboursement de 387 millions d’euros de trop perçus sur la TEOM. Le jugement rappelle clairement que « les taux de TEOM fixés pour ces trois années (2016, 2017 et 2018 NDLR) sont illégaux, le produit de la taxe excédant les dépenses exposées pour assurer le service, et qu’il ne peut leur être substitué les taux antérieurs puisqu’eux-mêmes sont illégaux ». Il autorise donc « aux contribuables de la métropole de Lyon le droit ...