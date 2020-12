Cyril Marro : « 132 millions d’euros de travaux hydrauliques dans les Alpes-Maritimes »

Tempête Alex

Publié le 01/12/2020 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, actus experts technique, Régions

Le Syndicat mixte pour les inondations, l’aménagement et la gestion de l’eau maralpin (SMIAGE) vient d’évaluer les coûts de reconstruction hydraulique dans les vallées des Alpes-Maritimes, suite à la tempête Alex d’octobre dernier. Son directeur, Cyril Marro entre détaille l'enjeu financier pour les collectivités et l'Etat.

Risques naturels et technologiques

Vous avez remis le 13 novembre dernier à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Alpes-Maritimes un premier chiffrage des travaux de reconstruction hydraulique suite à la tempête Alex ?

Oui, nous avons estimé les travaux d’urgence et de reconstruction à 132 millions d’euros (M€) au total dans les vallées de la Vésubie, de la Roya et secondairement de l’Estéron. Avec 17 M€ pour les travaux d’urgence, principalement des travaux de recalibrage de cours d’eau, enlèvement d’embâcles, restauration capacitaire (hydraulique, qualité de l’eau, prévention des inondations) et confortement (sans travaux lourds). 115 M€ sont prévus pour les travaux de reconstruction d’ouvrages hydrauliques de protection (digues, berges…), soit à l’identique, soit nouveaux. Mais il manque ...