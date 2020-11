Déconfinement : la première phase de détente au Journal officiel

Crise sanitaire

Publié le 30/11/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

La première étape du déconfinement annoncé dans son allocution du 24 novembre par le Président de la République a été déclinée dans un décret du 27 novembre.

Ainsi, le décret pose la possibilité de déplacements, sans changement du lieu de résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour du domicile, liés aux activités de plein air, et l’ouverture des commerces.

De plus, le décret donne les conditions de l’accueil du public dans certains établissements, tels que les établissements et services d’accueil du jeune enfant, les établissements sportifs, les établissements de culte, etc.