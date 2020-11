Accueil

France Clermont-Ferrand reçoit les rencontres des budgets participatifs

Démocratie participative

Clermont-Ferrand reçoit les rencontres des budgets participatifs

Publié le 30/11/2020 • Par Brigitte Menguy • dans : France

Kirill Makarov

Les 2 et 3 décembre, la ville de Clermont-Ferrand organise les 5èmes rencontres nationales des budgets participatifs. Après Grenoble, Rennes, Montreuil et Paris, la cité auvergnate met l’accent cette année sur le retour et le partage d’expérience.

