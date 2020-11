Guyane : élections des représentants au service d’incendie et de secours

Elections

La date limite de l’élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d’administration du service d’incendie et de secours de Guyane et de l’élection des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique du service d’incendie et de secours de Guyane est fixée au 25 février 2021.