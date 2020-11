Déconfinement : téléchargez l’attestation de déplacement

Déconfinement

Publié le 28/11/2020 • Par Hervé Jouanneau • dans : Actu prévention sécurité, France

La Gazette met en ligne la nouvelle attestation dérogatoire pour se déplacer à compter du 28 novembre 2020, date à laquelle les commerces non-essentiels peuvent rouvrir et les déplacements étendus à 20km et 3 heures. A télécharger également l'application "Tous anti-covid".

Chiffres-clés L'ensemble des documents sont accessibles sur le site web du ministère de l'Intérieur, en différents formats.

Alors que de nouvelles règles de déconfinement entrent en vigueur à compter du 28 novembre sur le territoire national, la Gazette met en ligne les nouvelles attestations de déplacement, garantissant un motif de sortie autorisé.

Seule l’attestation de déplacement dérogatoire évolue. Le justificatif de déplacement professionnel et le justificatif de déplacement scolaire restent inchangés.

Ces documents peuvent être téléchargés sur ordinateur et imprimés pour être remplis.

Une amende forfaitaire de 135 € sera appliquée en cas de non-respect des règles.

Par ailleurs, l’application de traçage des cas contacts, « Tous anti Covid » peut également être téléchargée. Objectif : prévenir les personnes qui ont été à proximité d’une personne testée positive, informer sur l’évolution de l’épidémie et la conduite à tenir et avoir accès aux informations pratiques comme la carte des laboratoires et les délais d’attente pour un test.

Vous pouvez télécharger l’application sur l’Apple Store et le Google Play : bonjour.tousanticovid.gouv.fr/