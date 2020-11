Orange à la relance pour connecter les territoires

Publié le 30/11/2020 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

En cette fin d’année 2020, Orange est pleinement engagé pour amener la connectivité à tous, sur tous les territoires. Ses équipes œuvrent aux côtés des collectivités pour accélérer le déploiement de la fibre, poursuivre la densification de la 4G en zones rurales, le réseau de téléphonie fixe et faire émerger la 5G. Jamais les besoins en connectivité des Français, des territoires et de l’économie n’avaient été aussi forts qu’au cours de l’année 2020. La crise sanitaire et ses bouleversements ont accéléré l’adoption de nouveaux usages, sur un rythme inédit. Télétravail, maintien des sociabilités, administration en ligne et éducation à distance sont autant de nouvelles pratiques du quotidien, pour le plus grand nombre.

À cette dynamique répond une autre accélération : celle d’Orange, partout sur le territoire, pour faire progresser les réseaux et répondre à l’augmentation constante, globale et rapide du trafic sur internet.

Très haut débit : le réseau fibré Orange avance

La fibre Orange est désormais engagée dans plus de 16 300 communes, dont plus de 8 600 déjà ouvertes à la commercialisation. La construction de ce réseau engage des moyens humains et financiers à la hauteur d’un projet industriel aujourd’hui sans égal en Europe. D’ici 2022, plus de 5 milliards d’euros auront été investis par Orange pour concrétiser le déploiement de 40 millions de kilomètres de fibre optique. Villes de grande densité ou d’équilibre, secteurs péri-urbains, zones rurales et de montagne… Au cœur des départements et régions, les équipes se mobilisent aux côtés des collectivités, quelles que soient les difficultés, pour raccorder les logements, entreprises et équipements publics.

LA FIBRE OPTIQUE EN CHIFFRES* 20,8 millions de prises

construites en France à mi-2020, dont 14 millions par Orange D’ici 2025, Orange vise à construire 62 % du réseau fibre en France. La France est aujourd’hui le pays le plus « fibré » d’Europe, devant l’Allemagne, l’Espagne ou l’Italie. * Observatoire du haut et très haut débit de l’Arcep.

Sur le terrain, ce sont plus de 15 000 salariés et intervenants missionnés par Orange qui œuvrent pour remporter ce défi : doter les communes de France du meilleur standard technologique d’accès à l’internet fixe, en seulement quelques années.

Le déploiement de la fibre s’intensifie en zones rurales La stratégie ambitieuse et responsable d’aménagement numérique des territoires par Orange se traduit par une accélération forte du déploiement de la fibre en zones rurales. Ainsi, en 2020, ce sont d’ores et déjà 21 RIP, réseaux d’initiative publique, qui sont opérés par Orange, dans près de 1 400 communes où la commercialisation est en cours. Sur l’ensemble des RIP, Orange est déjà présent sur plus de 3 millions de prises FTTH, dans plus de 5 500 communes.

Au rendez-vous du New Deal Mobile

Orange accélère aussi fortement sur le très haut débit mobile, en particulier pour couvrir les territoires ruraux. Malgré les conditions inédites, plus de 500 nouveaux sites mobiles et plus de 1500 sites 4G ont pu voir le jour durant le premier semestre 2020. D’ici la fin de l’année 2020, la complétude 4G du réseau sera achevée (hormis pour quelques sites en zones blanches dont la complétude est prévue pour la fin de l’année 2022), alors que se poursuivra la construction de plusieurs centaines de nouveaux points relais pour répondre aux besoins identifiés par les collectivités dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, jusqu’à fin 2025 a minima.

« AU CŒUR DES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS, NOS ÉQUIPES SE MOBILISENT AUX COTES DES COLLECTIVITES, QUELLES QUE SOIENT LES DIFFICULTES, POUR APPORTER LA MEILLEURE CONNECTIVITÉ AUX TERRITOIRES.» Cyril Luneau, Directeur des Relations avec les Collectivités Locales

Réseau fixe : la modernisation se poursuit

La modernisation des réseaux est au cœur de la stratégie d’Orange. Sur la téléphonie fixe, ce sont désormais près de 11 millions de clients qui, en France, bénéficient de la technologie sur IP, via internet. Un standard de communication international performant, amené à remplacer progressivement, à compter de 2023 et jusqu’en 2030, l’ancienne technologie RTC qui s’appuie sur le réseau dit « cuivre ». Une infrastructure pour laquelle Orange entend maintenir un niveau de qualité optimal, en y consacrant près de 500 millions d’euros par an. Chaque année, ce sont ainsi plus de 150 000 poteaux qui sont remplacés, sur un parc total de 15 millions.

La 5G, pour un renouveau industriel

Caractérisée comme « un élément important de la relance et du renouveau industriel français » par le gouvernement, la 5G s’apprête à démarrer fin 2020. Indispensable pour maintenir la qualité des réseaux et répondre aux besoins croissants de connectivité, elle permettra de nouveaux usages qui viendront renforcer le développement économique dans les territoires. Un véritable saut technologique qui favorisera la transformation environnementale de nombreuses entreprises, avec des applications dans l’industrie, la robotisation, les économies d’énergies grâce à l’internet des objets ou encore dans l’agriculture.

Fibre, couverture 4G des zones rurales, entretien et modernisation du réseau fixe, nouveau réseau 5G… Ces chantiers d’aménagement numérique, menés en lien avec les élus et acteurs des territoires, sont d’une ampleur exceptionnelle. Parce qu’ils façonnent notre avenir, Orange sera au rendez-vous de ses engagements, en 2020 comme les années suivantes.

