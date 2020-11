Grand Paris : la métropole cherche toujours sa voie

Publié le 26/11/2020 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Paris n’a toujours pas la métropole qu’elle mérite. Le manque de confiance, de compétences et de subsides a réduit la feuille de route du groupement urbain à peau de chagrin. Si une transformation institutionnelle est peu probable avant 2022, l'imbroglio financier perdure.

Concurrencer le Grand Londres ? Sur le papier, l’idée de départ était séduisante. Paris a bombé le torse en imaginant que la loi NOTre lui offrait la consécration en créant la métropole qui porte son nom. Quatre ans plus tard, force est de constater que la Métropole du Grand Paris (MGP) s’attire plus fréquemment des qualificatifs liés à sa complexité, la pauvreté du transfert des compétences, sa faible capacité financière ou le rééquilibrage inabouti entre ouest et est franciliens, que des éloges sa puissance d’investissement ou sa place prépondérante.

La faute à ce mille-feuilles de cinq strates qui rend incompréhensible le « qui fait quoi ». Les élus locaux sont restés défiants. La population de 7 millions d’habitants peine à adhérer à la chose. Les représentants des 11 établissements ...

