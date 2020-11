Fonds friches : « Accorder des fonds aux collectivités serait un gâchis »

Aménagement

Dans le cadre de la création d'un "fonds friches" pour soutenir les opérations de recyclage foncier, l'Ademe a lancé un premier appel à projet doté de 40 millions d'euros. "La Gazette" a interrogé Jean-Pascal Bus, avocat associé spécialisé dans l’environnement et les sols pollués au sein du cabinet Norton Rose Fulbright, sur l'opportunité que représentent ces fonds pour les collectivités.

Y a-t-il une définition juridique de la friche ?

La friche n’a pas de définition juridique, mais on peut en distinguer deux types. Il peut s’agir d’un terrain en totale déshérence pour lequel un propriétaire a fait l’objet d’une liquidation judiciaire : il n’a pas les moyens de faire une remise en état du site. Dans ce cas-là, l’Etat, avec l’Ademe, remet en l’état le site industriel. Un second type de friche est celui qui est abandonné par son propriétaire industriel : le risque juridique de responsabilité administrative, civile, voire pénale, est trop important, même s’il fait des travaux de remise en l’état. C’est bien dommage, mais c’est souvent le cas des friches en France. Les propriétaires de ces terrains pollués restent responsables, même à très longue durée, de la qualité du sol. Par exemple, l’amiante coute très cher à traiter, et compte tenu des couts et des risques, l’industriel ne tente rien.

Pourquoi est-il important aujourd’hui de se réemparer des friches ?

Le foncier industriel tend à intéresser les promoteurs quand ce sont des terrains bien situés, proches des villes. Ce sont des extensions de la ville faciles à revaloriser, même si elles sont polluées, car on sait les dépolluer. Ces terrains peuvent être compris dans le potentiel constructible des communes dans leur document d’urbanisme. Le PLU (plus particulièrement, le projet d’aménagement et de développement durables) et le Scot sont les outils par lesquels les communes vont jouer un rôle moteur dans la réappropriation de ces terrains, en exprimant leur souhait de se lancer dans ces projets. Mais les collectivités, qui sont à l’initiative de ces opérations, ne peuvent rien faire sans l’appui de l’Etat : elles n’ont pas les mains libres, et doivent travailler main dans la main avec les préfectures et les promoteurs.

Quels outils encouragent les collectivités à se les réapproprier ?

La dépollution a un coût, souvent élevé en fonction de la nature de la pollution, et cela peut empêcher des projets immobiliers. Mais ces opérations ont un fort intérêt pour les collectivités quand même, car en général, ce sont des terrains pas très chers. Elles ont aussi un intérêt politique : on montre qu’on reconstruit sur la ville en requalifiant des anciens sites. Mais l’implication juridique peut être violente puisque les risques environnementaux se chiffrent parfois sur des dizaines de millions.

Pour y remédier, des fonds publics existent, et l’Ademe a un rôle moteur. Mais les seuls projets que j’ai vu fonctionner sont ceux dans lesquels ce sont des privés qui ont fait les opérations de dépollution, davantage que lorsque ce sont les collectivités qui s’en sont chargées. Les collectivités, mêmes les plus grandes avec lesquelles j’ai travaillé, ne sont pas équipées, ne serait-ce qu’en ressources humaines, pour traiter une opération d’ampleur de requalification de sols pollués. Ce sont des opérations délicates et compliquées. Les projets publics ne fonctionnent que lorsque les collectivités s’appuient sur les départements, les Dreal …

Il me parait donc inutile d’accorder des fonds aux communes. Ce serait mal les employer. Il vaut mieux à la rigueur les confier aux Dreal. Il sera cependant intéressant de suivre la façon dont les collectivités qui auront perçu ces fonds vont les utiliser. Mais comme c’est géré par l’Ademe, on peut espérer que ce ne soit pas un fonds perdu.