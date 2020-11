Développement rural : gros plan sur les nouveaux fonds européens

Politique agricole

Publié le 26/11/2020 • Par Caroline Garcia • dans : Actu experts finances, Europe

A l’issue du comité Etat-régions qui s’est tenu le 13 novembre, les enveloppes régionales du Fonds européen agricole pour le développement rural ont été définies pour 2021 et 2022.

Etat et régions se sont entendus le 13 novembre sur les conditions de finalisation de la programmation du Feader 2014-2020. Taux de transfert et partage de l’enveloppe du fonds européen agricole pour le développement rural étaient au menu du comité Etat-régions, l’instance chargée de veiller à l’harmonisation entre les aides communautaires et les programmes nationaux. Installé en 2014 par la loi Maptam, ce comité n’a pas vraiment pris la dimension attendue, avec un rythme de réunion irrégulier, malgré les engagements du premier ministre Edouard Philippe en 2019 à rencontrer les régions chaque trimestre.

Le ministère de l’Agriculture et l’association Régions de France ont donc avancé sur deux sujets importants pour le monde rural. D’une part, le taux de transfert entre le premier pilier de la politique agricole commune, qui distribue les aides aux agriculteurs vers le second pilier, le Feader, a été fixé à