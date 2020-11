Déconfinement : Jean Castex affine sa stratégie

Coronavirus

Publié le 26/11/2020

Jean Castex a précisé les annonces d'Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse le 26 novembre, rappelant qu'il ne s'agit pas d'un déconfinement mais d'un "allègement des contraintes".

Après le cadre général fixé par Emmanuel Macron le 24 novembre, Jean Castex est revenu sur la stratégie en trois étapes de l’allègement des contraintes – il a tenu à préciser qu’il « serait prématuré de parler d’un déconfinement, il ne faut pas baisser la garde… Notre objectif est de permettre un retour par étape à une vie plus normale. »

Pour éviter le “stop and go”, les cinq prochaines semaines « seront décisives » a souligné le Premier ministre. Avec néanmoins une bonne nouvelle, annoncé par le ministre des Solidarités et de la santé, Olivier Véran : « le pic hospitalier a été atteint la semaine dernière ».

Allègement du confinement

Le samedi 28 novembre, l’ensemble des commerces pourra rouvrir, dans le respect des protocoles sanitaires, avec une jauge de 8 mètres carrés par client – les employés ne sont pas inclus dans cette jauge. Les commerces pourront ouvrir jusqu’à 21 heures, et des consignes seront données au préfets pour autoriser les ouvertures le dimanche.

Les déplacements seront désormais autorisés dans la limite de 20 kilomètres et pour trois heures, et l’attestation de sortie dérogatoire toujours nécessaire. En revanche les visites à la famille et aux amis sont toujours interdites.

Seconde étape le 15 décembre, date à laquelle les limitations de sortie seront remplacées par un couvre-feu à 21 heures, sauf les 24 et 31 décembre. L’attestation dérogatoire de sortie sera supprimée, ainsi que la limitation de 20 kilomètres. Le Premier ministre a précisé qu’à cette date toutes les activités sportives extra-scolaires pourront reprendre, en intérieur et en extérieur. Les lieux de culte pourront rouvrir, avec une jauge limitée à 30 personnes, qui pourra évoluer en fonction de la situation sanitaire.

Les stations de ski devront attendre

Le Premier ministre a rappelé que les stations de ski ne pourront pas rouvrir avant le 20 janvier. « Quelle que soit l’importance des effets économiques de cette décision, il ne serait pas prudent de laisser se constituer des flux importants de population à un même endroit. Mais il reste possible d’aller dans ces stations, de profiter de leurs commerces », a-t-il précisé.

« Bien entendu, nous avons engagé avec les élus des vallées concernées et les professionnels du secteur des discussions en vue, d’une part, d’indemniser les pertes de recettes occasionnées et d’autre part de préparer au mieux la période suivante, à partir de janvier », a précisé Jean Castex.

Enfin, si la situation sanitaire continue à évoluer favorablement, la troisième étape s’ouvrira le 20 janvier, avec la levée du couvre-feu, la réouverture des bars et restaurants, la réouverture des établissements d’enseignement supérieur et le retour à un fonctionnement normal des lycées.

Le Premier ministres est revenu sur les mesures de soutien financiers aux secteurs économiques impactés par la crise, déjà détaillées par Emmanuel Macron, et sur la situation spécifique des jeunes. A leur sujet, le Premier ministre a annoncé la création de 20 000 jobs étudiants pour venir en soutien aux étudiants décrocheurs, proposés par les Crou durant quatre mois, à hauteur de 10 heures par semaine. Le coût pour l’Etat représentera 50 millions d’euros. Enfin le budget alloué aux Crous pour verser des aides financières d’urgence à des étudiants en situation de précarité va être doublé. Ces aides aideront ainsi 45 000 jeunes supplémentaires à se loger et à se nourrir. Elles représenteront un coût de 56 millions d’euros sur les prochains mois.

Culture : retour aux protocoles en vigueur entre les deux confinements

A partir du 28 novembre, bibliothèques et salles de lecture des services d’archives pourront de nouveau accueillir le public, dans le respect des protocoles mis en œuvre avant le deuxième confinement. Même choses pour les commerces culturels.

Le 15 décembre, ce sera le tour des musées, cinémas, théâtres, salles de spectacle et de concert et des conservatoires et écoles de musique, avec le protocole en vigueur avant le 2e confinement. Les groupes constitués pouvant louer des places côte à côte seront limités à six personnes.

La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a confirmé que le billet délivré lors de l’achat d’une place dans un équipement culturel servirait de justificatif pour les séances ayant lieu en soirée pendant le couvre-feu en vigueur jusqu’au 20 janvier. « Les spectacles devront se terminer à 21 heures », a-t-elle martelé. Ce qui enlève aux gestionnaires de salle tout espoir de programmer des œuvres longues et d’accueillir le public le plus large possible, des arguments déjà avancés lors du premier couvre-feu.

Dans les conservatoires, les enseignements seront seront restreints à la musique : les cours de danse et de chant ne seront pas encore autorisés jusqu’au 20 janvier. Quant au régime dérogatoire déjà en vigueur pour les activités artistiques professionnelles (répétitions, captations, tournages etc.), il reste inchangé.

Le Premier ministre a donné son feu vert à la reprise des activités extra-scolaires culturelles, à partir du 15 décembre. Une précision qui devrait encourager les directeurs d’établissements scolaires à s’engager dans les projets d’éducation artistique et culturelle (EAC). Jusqu’à présent, l’EAC était freinée par certaines incohérences dans les règles en application.

Enfin, à partir du 20 janvier, le gouvernement ouvrira des discussions avec les professionnels des musiques actuelles (gestionnaires de salles et organisateurs de festivals) pour envisager la reprise des concerts debout (qui suppose aussi l’autorisation des rassemblements), une configuration emblématique et vitale pour ce secteur.