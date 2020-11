Administration

Un décret du 24 novembre modifie la composition du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.

Ce Haut Conseil est placé auprès du Premier ministre : il a pour mission d’animer le débat public et apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille et à l’enfance, à l’avancée en âge, à l’adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle.