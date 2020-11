Mois de l’innovation publique : « la fierté de la résilience retrouvée des services publics »

Accueil

Publié le 26/11/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Ditp

Thierry Lambert, délégué interministériel à la transformation publique (Ditp), revient dans un entretien à la Gazette des Communes sur le mois de l'innovation publique, la résilience des agents publics pour continuer à assurer leurs missions dans un contexte bouleversé, la vitalité de l'innovation dans les collectivités et la nécessité d'aller au plus près du terrain et des usagers pour offrir les meilleurs services.

