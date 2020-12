En Occitanie, des prêts de matériel pour les agents handicapés

Handicap

Publié le 04/12/2020 • Par Isabelle Raynaud • dans : Régions, Toute l'actu RH

A partir de janvier, les employeurs pourront emprunter gratuitement du matériel adapté aux différents handicaps. Le temps pour les collectivités d'acheter les équipements définitifs pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

Eviter les ruptures qui peuvent provoquer une difficulté de retour à l’emploi des personnes en situation de handicap. C’est l’objectif de la nouvelle plateforme que le FIPHFP et l’Agefiph lancent en janvier 2021 en Occitanie.

« Le dispositif s’inscrit au titre de la convention cadre de partenariat entre le FIPHFP et l’Agefiph qui se sont fixés comme objectif de délivrer une offre harmonisée plus lisible », explique Marc de Dumast, directeur territorial du FIPHFP en Occitanie. En alliant leurs forces, les deux fonds peuvent proposer une plateforme aux employeurs – publics et privés – pour fournir, dans un temps maximum de trois mois, du matériel pour adapter les postes de travail des bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE).