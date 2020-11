La fin de vie des masques s’organise

Après avoir pris le temps de clarifier leurs consignes afin que les masques chirurgicaux ne finissent pas leur course dans les poubelles d’emballages, les collectivités s’interrogent sur le tri et la valorisation de ce nouveau gisement. Les solutions sont à portée de main.

Ils sont finalement là pour longtemps. En tissu ou en plastique, les masques sont en quelques mois devenus des produits de consommation courante. Et si dans un premier temps, les messages des autorités sanitaires et des collectivités ont misé sur la simplicité pour que les Français les jettent dans des leur poubelle grise, si possible après les avoir emballés et mis en quarantaine, l’heure est désormais à l’optimisation des systèmes de collecte et de valorisation.

Volonté de recyclage

Les premières consignes ont plus ou moins été suivies. Si l’on en croit les inventaires des opérateurs spécialisés dans la collecte de déchets TLC (textiles, de ...