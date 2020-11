Qui sont les lauréats des Prix territoriaux 2020 La Gazette-GMF ?

Trophées

Publié le 25/11/2020 • Par Romain Mazon • dans : France

Les six collectivités lauréates du palmarès 2020 des Prix Territoriaux La Gazette – GMF ne se verront pas remettre leur trophée, comme à l’habitude, dans le cadre du Salon des maires. Le Jury ne les en a pas moins récompensés. Revue des six collectivités, et de leurs projets.

Le 20è anniversaire des Prix Territoriaux La Gazette – GMF s’était déroulé en grandes pompes lors du Salon des maires et des collectivités locales, et en présence de la ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault. La 21è édition de ces trophées sera moins faste, terrassée, comme d’autres événements, par la pandémie du coronavirus.

Mais les confinements et couvre-feux n’ont pas empêché le jury de se réunir pour, parmi près de 70 dossiers, distinguer 6 lauréats, dont les projets contribuent à fournir un service public toujours plus efficace. Compte tenu des circonstances, et de la réactivité des collectivités pour innover et adapter leurs services à la crise subie par les usagers, le jury a souhaité cette année remettre un Prix spécial gestion de crise.

Le Prix spécial gestion de crise revient au Service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège. L’action du SDIS a visé a empêché la saturation des différents services de santé face aux demandes des français, dès le début du mois de mars. Son action a ciblé les numéros d’appels d’urgence, avec la mise en place, d’une plateforme téléphonique, pour prodiguer des conseils à la population et faciliter la prise de rendez-vous dans des centres médicaux dédiés.

Le SDIS a, quant à lui, coordonné les différents acteurs (SAMU, Ordre des médecins…) et les plannings de garde des personnels administratifs, techniques et spécialisés, des sapeurs-pompiers volontaires et des médecins généralistes bénévoles sur la plateforme ouverte de 8 h à 18 h, 7 jours/7. Aux termes des deux premiers mois d’utilisation, cette action a permis à 621 appelants d’être diagnostiqués, conseillés et orientés et 370 ont donné lieu à des rendez-vous.

Le Prix du Jury est attribué au Centre communal d’action sociale de Montpellier. C’est la création, en octobre 2018, d’un tiers lieu, le Centre des expérimentations et de l’innovation sociale, destiné à lutter à la fois contre la fracture numérique et la fracture sociale sur son territoire, qui est récompensée. L’objectif est d’accompagner et d’acculturer les citoyens à l’usage des outils numériques mais aussi de participer à la lutte contre l’isolement social en favorisant les rencontres. Plus de 3 000 personnes se sont inscrites en 2020 dont 891 en accompagnement numériques et 1629 pour suivre des ateliers. Des permanences numériques sont menées dans d’autres quartiers prioritaires de la ville et auprès des EHPAD.

La Ville de Brest reçoit le Prix Coup de cœur. Son projet consiste à faciliter l’accès des personnes en situation de handicap aux évènements culturels et artistiques qu’elle organise. Un projet doublement méritant, compte tenu du retard pris en matière d’accessibilité en général, dans le champ culturels en particulier.

Les équipes de la ville ont lancé en 2019 la Handibox, un dispositif réunissant le matériel nécessaire pour rendre plus aisés l’accueil et la participation des personnes en situation de handicap aux différentes manifestations en extérieur. La Handibox comprend une tente, des sièges cannes adaptés, des fauteuils roulants, des rampes d’accès mobiles, des boucles à induction magnétiques pour les personnes malentendantes… Pour les organisateurs d’évènements, la ville a créé un guide à leur attention afin qu’ils puissent intégrer les aménagements nécessaires dès la conception de l’évènement. Enfin, une campagne de communication a permis de faire connaitre largement ce dispositif auprès des secteurs de la culture, du handicap et des collectivités. Une réflexion est en cours pour dupliquer ce kit.

C’est au Conseil départemental des Hauts-de-Seine que le Jury attribue le Prix La Gazette, pour son Curious Lab, lancé en mars 2019. Fait notable, cette structure d’innovation encourage une réflexion collective avec le concours de ses habitants, notamment les plus jeunes, pour enrichir l’action publique locale. Ce sont ainsi principalement des étudiants, à travers une « promotion annuelle », qui participent à la réflexion de projets formalisés sous forme de défis. Ceux-ci couvrent un vaste champ : urbanisme, culture, démocratie locale, économie, action sociale, mobilité, modernisation de l’administration, etc. Le fruit de ces travaux bénéficient ensuite à l’ensemble des communes volontaires du département, qui profitent de réflexions innovantes et de leurs traductions opérationnelles sur leur territoire. En outre, et ce n’est pas du luxe dans cette période, cette initiative collaborative favorise la découverte des métiers de la fonction publique territoriale aux futurs actifs.

Le Prix GMF est attribué au Conseil régional d’Ile-de-France, pour la création de Quioz, une plateforme gratuite d’apprentissage des langues étrangères. Cette plateforme s’inscrit dans une stratégie globale par laquelle la région veut devenir une « région multilingue », notamment dans la perspective de l’accueil des jeux Olympiques et paralympiques de 2024. Cet outil, accessible via un site dédié (https://quioz.fr) et une application, propose l’apprentissage et le perfectionnement en anglais, espagnol, allemand, français langue étrangère (FLE), portugais et chinois, grâce à différents supports audiovisuels. Un an après son lancement, la plateforme comptait plus de 160 000 participants.

Enfin, le Prix des sociétaires GMF est remis à la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées. L’action de l’agglo pyrénéenne cible la lutte contre le mal logement (humidité, moisissures, précarité énergétique…). Elle se matérialise par une plateforme numérique facilitant le signalement et la prise en charge des habitats non conformes. Lancée en juillet 2020, cette plateforme nommée Histologe, recense les différents critères d’habitabilité et permet de centraliser les signalements. Ainsi, les locataires peuvent indiquer l’anomalie de leur logement. Des moyens technologiques (prêts de capteurs pour mesurer la qualité de l’air, la température ou encore le taux d’humidité) et humains (experts de la Caisse d’allocation familiales, de l’Agence nationale pour l’information sur le logement et l’Agence régionale de santé) sont sollicités afin d’analyser la situation des demandeurs et d’y répondre. La rapidité de création et la relative modicité du coût de cet outil contribuent à l’étude de son déploiement sur d’autres territoires.