Télétravail : fournir strictement le même environnement de travail qu’en mairie, en toute sécurité

Pour les collectivités, le choix d’une solution sécurisée permettant aux collaborateurs de réaliser l’ensemble de leurs tâches à distance devient un enjeu majeur pour le télétravail, qu’il soit régulier, occasionnel ou exceptionnel.

Au mois de mars, la rapidité d’exécution du confinement a mené les collectivités à basculer du jour au lendemain leurs collaborateurs en télétravail. Ce choix pour les protéger de l’épidémie, mais aussi pour garantir la continuité des missions de service public, dans une période où les collectivités étaient particulièrement sollicitées. Aujourd’hui, choisir une solution sécurisée devient un enjeu majeur pour le télétravail, qu’il soit régulier, occasionnel ou exceptionnel.

Une solution française reconnue à l’international

Le télétravail massif des collaborateurs a induit de nombreux challenges pour les collectivités, dont peu étaient préparées à basculer si rapidement un grand nombre de personnes en télétravail. Devant l’incapacité de doter chacun d’un ordinateur portable, elles ont dû se résoudre à leur donner la possibilité d’utiliser leur poste de travail personnel. Ce dernier, en plus d’être un potentiel foyer infectieux, représente un risque critique et immédiat pour la sécurité de tout système d’information.

Depuis le premier confinement, de nombreuses collectivités ont déployé la solution d’un acteur français de la cybersécurité, Systancia Workroom. Cette solution de télétravail basée sur la technologie ZTNA (Zero Trust Network Access) permet à leurs agents d’accéder strictement au même environnement de travail qu’en mairie, c’est-à-dire qu’ils sont en mesure de travailler avec la même performance, la même ergonomie que s’ils étaient dans un bureau et ils peuvent donc réaliser la totalité de leurs missions, sans contrainte.

Systancia Workroom permet également de répondre aux enjeux de sécurité en vérifiant la conformité et l’intégrité du poste qui se connecte au réseau de la mairie, en gérant l’accès en se basant sur l’identité des utilisateurs, les rôles et les habilitations permis par les applications. Alain Mercier, Directeur Adjoint au sein de la Direction des Systèmes d’Information de Grand Besançon Métropole, qui a déployé Systancia Workroom en mars, souligne : « Nous avons pu continuer de travailler dans le cadre du plan de continuité d’activité défini au sein de nos trois collectivités grâce à une solution de sécurité française reconnue par l’ANSSI. Elle permet de faire cohabiter des postes maîtrisés – car propriété de la collectivité – et des postes personnels non maîtrisés (BYOD), car appartenant à nos agents, notamment sur le plan de la sécurité. Nous avons ainsi gagné en fluidité et en efficacité ; le tout pour répondre au mieux à nos missions de service public. Nous sommes donc passés d’une logique de continuité de nos activités à une reprise d’activités “comme avant” mais à distance, grâce aux moyens techniques permettant le télétravail ».

Une solution rapide à mettre en œuvre, en toute autonomie

Systancia Workroom est un service cloud que les collectivités peuvent déployer par leurs propres moyens, à la demande et en totale autonomie. Les collaborateurs et les élus peuvent avoir accès à un télétravail sécurisé en quelques heures après la demande de mise en service. Ce service bénéficie de l’élasticité du cloud, qui permet d’augmenter les ressources en fonction de son type d’usage et de ses besoins, et de ne payer que si le service est consommé. Olivier Van-Wambeke, Directeur du service informatique de la Ville de Combs-la-Ville, explique ainsi « Malgré le confinement, il était essentiel pour nous d’assurer la continuité de nos missions, notamment en matière de services auprès de la population, tout en garantissant la protection de nos agents. Nous avons donc accéléré la mise en place du télétravail, sujet qui devait être étudié à partir du mois de mars, et nous avons bénéficié de la mise en œuvre de Systancia Workroom. Les équipes Systancia ont été très réactives et nous ont permis de déployer très rapidement cette solution de télétravail sécurisée, très simple à utiliser pour nos agents ».

Contenu proposé par Systancia.