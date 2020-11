RE2020 : ce que contient la nouvelle réglementation de la construction

[Décryptage] Bâtiment

La nouvelle réglementation RE2020 pour la construction introduit une évolu­tion méthodologique majeure : la prise en compte de l’impact carbone sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, y compris ses phases de construction et de démolition. Elle va entraîner une transformation profonde des types de bâtiments et modes de construc­tion, notamment avec la disparition progres­sive du chauffage exclusivement au gaz et la montée en puissance rapide des systèmes constructifs bas-carbone, notamment bois et biosourcés.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Bâtiment

Bâtiment et travaux publics (BTP)