Raccourci, le délai de consultation des listes d’émargement reste légal

Publié le 25/11/2020 • Par Brigitte Menguy • dans : Actu juridique, Billets juridiques, France

Le Conseil d’Etat a validé l’aménagement, prévu par l’urgence sanitaire, du délai de consultation des listes d’émargement après le premier tour des élections municipales.

Aux termes de l’article L.68 du code électoral, les listes d’émargement sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l’élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, à la préfecture, à la sous-préfecture ou à la mairie. Le but ? Permettre à n’importe quel électeur de contester les résultats du scrutin. De faire une « protestation électorale » en termes juridiques. Mais, période d’état d’urgence sanitaire oblige, les ordonnances du 25 mars et du 1er avril 2020, postérieures au premier tour de scrutin des élections municipales de mars 2020, ont eu, entre autres objets, d’aménager les conditions dans lesquelles tout électeur peut demander communication des listes d’émargement, postérieurement à ce scrutin.

Un régime dérogatoire au droit commun qui n’a pas plu à un requérant lequel a saisi le juge administratif d’un recours en annulation contre ces « nouvelles » dispositions. Selon ce requérant, l’aménagement des conditions de communication des listes d’émargement est contraire au principe général du droit d’effectivité de l’exercice des droits civiques.

Contexte exceptionnel

Dans une décision du 23 octobre (CE, 23 octobre 2020, req. n° 440827), le Conseil d’Etat rejette sa requête, considérant que « les dispositions attaquées n’ont méconnu aucune règle […] non plus que le principe général du droit d’effectivité de l’exercice des droits civiques invoqué par le requérant ». Pour le juge, la limitation à cinq jours du délai pendant lequel les listes d’émargement du premier tour de scrutin des élections municipales sont mises à la disposition des électeurs est légale. Car, ce qu’il faut préciser, c’est le contexte exceptionnel dans lesquelles ces règles ont été appliquées. En effet, au lendemain du premier tour de scrutin municipal de mars 2020, la décision du Premier ministre d’interdire tout déplacement hors du domicile a, en pratique, empêché les électeurs concernés de faire valoir le droit de consulter lesdites listes.

Recours contentieux

Le gouvernement a été conduit à aménager, par les ordonnances du 25 mars et du 1er avril 2020, une nouvelle possibilité de consultation à compter de la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires et jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux contre le premier tour, soit, en principe, pendant cinq jours.

Mais, comme le souligne le Conseil d’Etat dans sa décision, en raison des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, selon lesquelles « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant », le délai de consultation des listes d’émargement a duré, de fait, sept jours, du lundi 18 mai 2020 – date fixée pour l’entrée en fonction des conseillers élus au premier tour – au lundi 25 mai 2020 à dix-huit heures, date d’expiration du délai de recours contentieux. A en lire le juge, l’effectivité des droits civiques n’est donc pas à soixante-douze heures près !

