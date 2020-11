Accueil

Actualité

Actualité France

France Les métropoles mieux armées pour encaisser la crise économique

Aménagement du territoire

Les métropoles mieux armées pour encaisser la crise économique

Publié le 27/11/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Andrey Popov - AdobeStock

Les villes françaises seraient inégales face à la crise, avec, d’un côté, les grandes métropoles régionales qui encaissent le choc, et les zones rurales et villes moyennes qui, elles, décrochent. Telles sont en tout cas les conclusions du quatrième baromètre Arthur Loyd sur l’attractivité des métropoles et du dynamisme des territoires qui dessinent une France à plusieurs vitesses.