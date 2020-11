Numérique éducatif : ce qu’attendent les associations d’élus locaux

Education

Publié le 25/11/2020 • Par Michèle Foin • dans : France

Alors que les états généraux du numérique pour l’éducation viennent de clore après deux mois de concertations dans les territoires, les collectivités locales espèrent une nouvelle gouvernance au niveau départemental, qui leur permette d’investir à bon escient.

Les 4 et 5 novembre 2020 se sont tenus les états généraux du numérique pour l’éducation, non pas à Poitiers, comme prévu, mais à distance. Il aura fallu la crise sanitaire occasionnée par le Covid-19 pour que Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, prenne la question du numérique éducatif à bras le corps, et qu’enfin, un débat public mette sur la table les questions d’inégalités territoriales en matière d’équipements numériques, de gouvernance inefficace entre Etat et collectivités, ou encore de formation insuffisante des enseignants. Des thématiques chères aux élus locaux car ces questions ne sont pas nouvelles. Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2019 sur le service public du numérique éducatif était à ce titre accablant.

Les ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne