Retraites

Les territoriaux décalent leur départ à la retraite… si on les y oblige

Publié le 25/11/2020 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

©Richard Villalon - stock.adobe.com

L'étude que vient de publier la Caisse des dépôts avec l'Insee et l'Institut des politiques publiques, sur les effets des réformes paramétriques sur les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, prouve que la contrainte est plus efficace que l'incitation pour repousser l'âge moyen de départ à la retraite. En tout cas dans un objectif d'équilibre financier du système... Pas forcément pour l'équité.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Fonction publique

Retraite fonction publique